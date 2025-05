Trump sui dazi: minaccia l'Ue e tutti i produttori di smartphone Washington, 24 mag. (askanews) - Dopo i post su Truth Social in giornata, venerdì sera Donald Trump nello Studio Ovale ha ribadito ai giornalisti la linea dura verso l'Unione Europea che secondo lui non sta facendo sforzi per un accordo commerciale. E quindi minaccia dazi al 50% sui prodotti europei, invitando l'industria europea a costruire fabbriche direttamente negli Stati Uniti - una strada che in molti stanno già seguendo. "Non sto cercando un accordo, voglio dire, l'accordo l'abbiamo già fissato. È al 50 percento" ha detto "Ma, di nuovo, non ci saranno dazi se costruiscono le fabbriche qui. Se qualcuno viene e vuole costruire una fabbrica qui, posso anche parlare di un piccolo rinvio, mentre costruiscono. Lo valuteremo". E ancora: "Tutti vogliono fare un accordo, sono sicuro che anche l'Unione Europea vorrebbe, solo che non lo fa nel modo giusto". Ma la minaccia del presidente si estende anche a tutti i costruttori di smartphone - e dunque non solo Apple come scritto su Truth Social - che ardiscono costruire fuori dal territorio americano. Alle domande dei giornalisti se abbia il potere di attaccare una singola azienda, Trump risponde: "No, ce ne saranno di più, anche Samsung e tutti quelli che fanno questo prodotto, e credo che inizierà verso la fine di giugno. Se producono qui, ripeto, se costruiscono la loro fabbrica qui, non ci saranno dazi. Ma, avevamo un accordo con Tim Cook e invece da quanto ho capito non ha intenzione di farlo. Ha detto che avrebbe costruito fabbriche in India. Gli ho detto che va benissimo andare in India, ma che non venderà i suoi prodotti qui senza dazi".