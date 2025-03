Trump: si "arrabbia" con Putin e non esclude un terzo mandato Roma, 31 mar. (askanews) - Intervista a tutto campo di Donald Trump con NBC News in cui tra le altre cose ha attaccato Vladimir Putin, parlato di nucleare iraniano e di un eventuale terzo mandato. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere "molto arrabbiato" con il leader russo dopo la sua proposta di un governo di transizione in Ucraina, e ha minacciato ulteriori sanzioni sul petrolio russo se riterrà Mosca responsabile del mancato raggiungimento di un cessate il fuoco. Ha annunciato comunque l'intenzione di avere una nuova comunicazione in questi giorni con il leader del Cremlino. Al centro delle sue critiche c'è stato però anche Zelensky. "Vedo che sta cercando di tirarsi fuori dall'accordo sulle terre rare. E se lo fa, sarà nei guai", ha detto Trump. Ribadendo che avrà "problemi grandi". Zelensky aveva annunciato, pochi giorni fa, di aver ricevuto dagli Stati Uniti una nuova versione dell'accordo sui minerali strategici dell'Ucraina, che, secondo quanto riportato dai media, sarebbe molto sfavorevole per Kiev. Ma Trump è stato duro anche con l'Iran: se non fa l'accordo sul nucleare, lo bombardo, ha affermato nell'intervista, usando parole dirette: "Bombardamenti come non ne hanno mai visti e dazi secondari". Infine, non ha escluso la candidatura per un terzo mandato alla Casa Bianca, nonostante il divieto posto dal 22esimo emendamento della Costituzione americana: per ora penso al presente - ha chiarito - affermando però che, nel caso, esistono comunque "modi per farlo" e sottolineando: "Non sto scherzando".