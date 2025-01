Trump: "Sentenza tribunale NY spregevole farsa". E annuncia ricorso Roma, 10 gen. (askanews) - "L'evento di oggi è stato una spregevole farsa e ora che è finito, faremo ricorso contro questa bufala, che non ha alcun merito, e ripristineremo la fiducia degli americani in quello che un tempo fu il nostro grande sistema giudiziario". Donald Trump ha commentato così, su Truth Social, la sentenza del tribunale di New York che lo ha visto condannato per falsificazione di documenti aziendali, per aver pagato in nero il silenzio di una ex pornostar. La sentenza gli ha risparmiato il carcere, ma Trump sarà il primo presidente della storia americana che giurerà da condannato. "Donald Trump, il cittadino comune, Donald Trump, l'imputato" non avrebbe diritto alle protezioni della presidenza, ha dichiarato il giudice Juan Merchan, leggendo la sentenza che condanna il presidente eletto per falsificazione di documenti aziendali, senza dover scontare la pena. Merchan ha chiarito che è solo l'ufficio della presidenza che lo protegge dalla gravità del verdetto. Il giudice ha augurato al presidente condannato, che seguiva la sentenza collegato in video da Mar-a-lago, "Buona fortuna" per il suo secondo mandato. "I democratici radicali hanno perso un'altra patetica e antiamericana caccia alle streghe", ha continuanto il presidente eletto nel lunghissimo post dove ha ribadito che "non c'è mai stato un caso" e che "la vera giuria, il popolo americano, ha parlato, rieleggendomi con un mandato schiacciante in una delle elezioni più importanti della storia".