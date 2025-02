Trump sente Putin e Zelensky: "Cessate il fuoco non troppo lontano" Washington, 13 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato al suo omologo russo Vladimir Putin - un colloquio che sarebbe durato un'ora e mezza - e, a seguire, ha chiamato il leader ucraino Volodymyr Zelensky, per discutere dei prossimi negoziati pace. Una mossa unilaterale che agita l'Europa. "Putin vuole che la guerra finisca - ha detto Trump - Abbiamo parlato della possibilità di un cessate il fuoco per fermare le uccisioni. E penso che probabilmente si arriverà a un cessate il fuoco in un futuro non troppo lontano". Trump dovrebbe incontrare il presidente Putin in Arabia Saudita, mentre sarebbe anche in programma una visita del presidente americano a Mosca. Poi c'è stato il colloquio con Zelensky, "lungo e dettagliato" ha detto il presidente ucraino: "Il presidente Trump mi ha informato di ciò che Putin gli ha detto. Crediamo che la forza dell'America sia sufficiente per, insieme a noi, insieme a tutti i nostri partner, spingere la Russia e Putin alla pace". Ma l'Europa, esclusa da Trump, è preoccupata dal prezzo della pace, dalle concessioni sui territori al no statunitense all'Ucraina nella Nato. Per il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski è fondamentale rafforzare il sostegno militare all'Ucraina prinma dei negoziati per non indebolirla, mentre il ministro della Difesa tedesca Boris Pistorius ha definito deplorevole da parte di Trump fare concessioni alla Russia "prima ancora dell'inizio dei negoziati".