Trump: "Se Hamas non rilascia gli ostaggi scateneremo l'inferno" Washington, 11 feb. (askanews) - Donald Trump ha promesso "l'inferno" lunedì se Hamas non rilascerà tutti gli ostaggi israeliani entro sabato, dopo che il movimento islamista palestinese ha minacciato di rinviare il prossimo rilascio nell'ambito dell'attuale tregua a Gaza, che rischia così di andare in frantumi.