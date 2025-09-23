Trump scuote il mondo scientifico collegando autismo al paracetamolo New York, 22 set. (askanews) - Un annuncio che fa già discutere la comunità scientifica quello fatto da Donald Trump dallo Studio Ovale, al fianco del segretario alla Salute Robert F. Kennedy, Jr. Il presidente degli Stati Uniti si è rivolto alle donne in gravidanza, invitandole a non assumere paracetamolo, principio attivo del Tylenol, citando un legame, non dimostrato, con l'autismo. "Io raccomando fortemente che voi non usiate il Tylenol, a meno che non sia assolutamente necessario. Capisco che forse il 10% delle donne incinte sono forse costrette a usarlo.... "Questa è una raccomandazione molto forte - ha aggiunto - si stanno aspettando certi studi ma voglio solo dire..., voglio dirlo così com'è: non prendete Tylenol. Non prendetelo. Se proprio non potete, almeno lottate come l'inferno per non prenderlo". Dichiarazioni che mettono in allarme. Il paracetamolo è spesso raccomandato alle donne incinte per trattare febbre o dolore, al posto di altri farmaci invece sconsigliati e giudicati "pericolosi", sintomi che potrebbero essere una "minaccia sia per la madre che per il feto in sviluppo" ricordano gli esperti. Arthur Caplan, a capo della divisione di etica medica della NYU, ha definito la dichiarazione di Trump "pericolosa" e "antiscientifica". Cauta la Food and Drug Administration, che in una lettera ai medici sull'argomento, ha sostenuto che "una relazione causale non è stata stabilita" e che il dibattito scientifico è in corso.