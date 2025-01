Trump: sarò un pacificatore, e ci riprenderemo il canale di Panama Washington, 20 gen. (askanews) - Donald Trump nel suo discorso di insediamento ha promesso che sarà un "pacificatore" ma ha usato toni belligeranti per esempio verso Panama promettendo - come già in campagna elettorale - di "riprendersi" il canale che permette alle navi di passare dal Pacifico all'Atlantico senza circumnavigare il continente. "Il mio più grande lascito sarà essere un pacificatore e un unificatore, questo voglio essere" ha detto il 47esimo presidente. Ma "La promessa di Panama è stata spezzata, lo scopo del nostro patto e lo spirito del trattato sono stati completamente violati. Le navi americane sono sottoposte a tariffe altissime e non sono trattate equamente. E questo include le navi della marina americana. E soprattutto c'è la Cina a operare il Canale di Panama. E noi non l'abbiamo dato alla Cina. L'abbiamo dato a Panama e ce lo riprendiamo".