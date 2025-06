Trump rivendica: "Solo l'invio dei Marines ha salvato Los Angeles" Roma, 10 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che solo l'invio di Marines e altri militari a Los Angeles ha impedito che la città venisse "bruciata completamente" in seguito alle proteste contro la stretta sui migranti e il braccio di ferro tra la Casa Bianca e il governatore democratico della California Gavin Newsom. "Di solito è la sinistra radicale e di solito sono i governatori democratici, che non vogliono chiamarli. Non vogliono salvare vite umane, non vogliono salvare le proprietà, non vogliono chiamarli. Non so cosa sia. Li abbiamo inviati, non prima, li abbiamo mandati in ritardo per quanto mi riguarda, ma grossi problemi, come sapete, tre notti fa, grossi problemi stavano seguendo. Se non avessimo mandato la Guardia Nazionale velocemente, in questo momento Los Angeles sarebbe bruciata completamente".