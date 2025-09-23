Trump: riconoscimento Stato palestinese è "ricompensa" ad Hamas New York, 23 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di una serie di alleati di Washington è una "ricompensa" per "orribili atrocità". "Questa sarebbe una ricompensa per le orribili atrocità (di Hamas), incluso il 7 ottobre, anche se si rifiutano di rilasciare gli ostaggi o di accettare un cessate il fuoco", ha affermato Trump in un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.