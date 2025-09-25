Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca, prima bilaterale dal 2019 Washington, 26 set. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, nella prima visita bilaterale dal 2019. L'incontro prevede al centro dell'agenda grandi contratti nel settore dell'aviazione civile e militare, insieme ai principali dossier economici e di sicurezza. La visita di Erdogan a Washington si svolge in un contesto internazionale complesso, tra tensioni regionali e questioni aperte sulla cooperazione Nato e sul commercio bilaterale.