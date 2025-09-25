Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaBanconote BceKate e Camilla
Acquista il giornale
VideoTrump riceve Erdogan alla Casa Bianca, prima bilaterale dal 2019
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca, prima bilaterale dal 2019

Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca, prima bilaterale dal 2019

Washington, 26 set. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, nella prima visita bilaterale dal 2019. L'incontro prevede al centro dell'agenda grandi contratti nel settore dell'aviazione civile e militare, insieme ai principali dossier economici e di sicurezza. La visita di Erdogan a Washington si svolge in un contesto internazionale complesso, tra tensioni regionali e questioni aperte sulla cooperazione Nato e sul commercio bilaterale.