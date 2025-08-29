Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Trump revoca la protezione del Secret Service per Kamala Harris
29 ago 2025
29 ago 2025
Trump revoca la protezione del Secret Service per Kamala Harris

Washington, 29 ago. (askanews) - Il presidente Donald Trump ha revocato la protezione dei Servizi Segreti statunitensi all'ex vicepresidente Kamala Harris. Lo ha rivelato un consigliere senior di Harris alla rete NBC News. "La vicepresidente è grata al secret service degli Stati Uniti per la loro professionalità, dedizione e impegno incrollabile per la sicurezza", ha detto il consigliere. Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato che Trump ha revocato la protezione dei Servizi Segreti a Harris, aggiungendo che i vicepresidenti in genere ottengono solo sei mesi di protezione al termine del loro mandato, secondo una legge varata dal Congresso nel 2008. Biden aveva esteso questa protezione fino a 18 mesi attraverso un ordine esecutivo, ma ora con Trump sono tornati a 6.