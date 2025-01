Trump: raggiunto un accordo epico per cessate il fuoco a Gaza Washington, 20 gen. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha definito l'accordo di cessate il fuoco "epico" tra Israele e Hamas, affermando che è avvenuto "grazie alla nostra storica vittoria di novembre", durante un comizio alla vigilia della sua investitura a 47esimo presidente degli Stati Uniti. "Forse la cosa più bella di tutte è che questa settimana abbiamo raggiunto un epico accordo di cessate il fuoco come primo passo verso una pace duratura in Medio Oriente - ha detto - e questo accordo è stato possibile solo grazie alla nostra storica vittoria di novembre. È stata una bella vittoria. È stata la più grande? Non so nemmeno quale sia stata la più grande, quella del 2016 o questa. Credo questa".