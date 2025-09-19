Trump: Putin mi ha davvero deluso Milano, 18 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che il presidente russo Vladimir Putin lo ha "davvero deluso", continuando la guerra in Ucraina nonostante gli sforzi del leader statunitense per fermare i combattimenti. Trump ha dichiarato in una conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer di aver pensato che il conflitto in Ucraina sarebbe stato "il più facile" da porre fine "grazie al mio rapporto con il presidente Putin, ma mi davvero deluso".