Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Agnese Pini
Video
VideoTrump: "Probabilmente ai negoziati servono un paio di giorni"
5 ott 2025
Trump: "Probabilmente ai negoziati servono un paio di giorni"

Il presidente Usa: Prietzke a Chicago teme per la sua vita