Trump: "prima o poi" incontrerò Kim Jong Un

Il rompicapo del centrodestra

Il rompicapo del centrodestra
Video
25 ago 2025
Washington, 25 ago. (askanews) - Nel corso di una conferenza stampa particolarmente eccentrica dallo Studio Ovale, il presidente Usa Donald Trump ha detto che incontrerà il dittatore nordcoreano Kim Jong Un "prima o poi"; lo aveva già visto varie volte nel suo primo mandato alla Casa Bianca, il primo storico incontro er stato sull'isola di Sentosa, a Singapore, il 12 giugno 2018. "Avete notato che da quando sono entrato in carica non avete avuto problemi con lui?" ha detto Trump ai giornalisti. "Sì, testa un sacco di missili, ha grandi capacità, glielo riconosco".