Trump: penso sia meglio avere colloqui diretti con l'Iran Milano, 4 apr. (askanews) - Donald Trump ha affermato che sarebbe "meglio" se gli Stati Uniti avessero "colloqui diretti" con l'Iran, aggiungendo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è pronto a visitare Washington "forse la prossima settimana". Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti ai giornalisti durante un volo a bordo dell'Air Force One. "Penso che sia meglio se abbiamo colloqui diretti (con l'Iran, ndr). Penso che sia più veloce e che si capisca molto meglio l'altra parte rispetto a quando si passa attraverso degli intermediari. Volevano usare degli intermediari, non penso che sia necessariamente più vero. Penso che siano preoccupati, penso che si sentano vulnerabili e non voglio che si sentano così", ha dichiarato Trump.