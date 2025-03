Trump: parole Putin promettenti ma non del tutto, vorre incontrarlo Washington, 13 mar. (askanews) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che il Presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato "una dichiarazione molto promettente" su una possibile tregua in Ucraina, ma ha aggiunto che "non era completa". Putin ha detto di appoggiare l'idea di una tregua, ma di avere seri dubbi sulle modalità di attuazione e di volerne discutere con Trump. Il Presidente degli Stati Uniti ha detto "mi piacerebbe incontrarlo o parlare con lui. Ma dobbiamo chiudere la questione in fretta".