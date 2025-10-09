Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
VideoTrump: "Ostaggi liberi lunedi', Usa coinvolti nel mantenimento della pace a Gaza"
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Trump: "Ostaggi liberi lunedi', Usa coinvolti nel mantenimento della pace a Gaza"

Trump: "Ostaggi liberi lunedi', Usa coinvolti nel mantenimento della pace a Gaza"

Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti in un'intervista telefonica su Fox News