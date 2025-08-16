Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoTrump: "Ora tocca al Presidente Zelensky raggiungere un accordo sull'Ucraina"
16 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Trump: "Ora tocca al Presidente Zelensky raggiungere un accordo sull'Ucraina"

Trump: "Ora tocca al Presidente Zelensky raggiungere un accordo sull'Ucraina"

"Sono fiducioso in un incontro con Putin e Zelensky in un lasso di tempo abbastanza breve"