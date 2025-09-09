Trump: nuove linee guida sul diritto alla preghiera nelle scuole Washington, 08 set. (askanews) - "Sono lieto di annunciare che il Dipartimento dell'Istruzione pubblicherà presto nuove linee guida a tutela del diritto alla preghiera nelle nostre scuole pubbliche. E si tratta di una tutela totale", ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump, incontrando la Commissione per la libertà religiosa, riunita al Museo della Bibbia a Washington, dove ha elogiato l'importanza del libro sacro per i cristiani che ha definito "una parte importante della storia americana". "Siamo qui questa mattina per discutere delle gravi minacce alla libertà religiosa nelle scuole americane. E voi sapete cosa sta succedendo. Tutti sappiamo cosa sta succedendo. Ma vi dirò che negli ultimi otto mesi sono stati fatti molti progressi. Progressi enormi. Più di quanto pensassi potessimo fare sotto molti aspetti. Non solo, l'agenda woke è praticamente scomparsa" ha aggiunto Trump.