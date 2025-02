Trump: non ho garanzie che la pace a Gaza reggerà Washington, 4 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere sicuro che il cessate il fuoco a Gaza reggerà, alla vigilia dell'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Non ho garanzie che la pace regga", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, durante la firma di un ordine esecutivo che darà il via alla creazione di un fondo sovrano statunitense. Trump ha anche detto che terrà colloqui sulle tariffe doganali con la Cina, "probabilmente nelle prossime 24 ore", e che vuole negoziare un accordo con l'Ucraina per avere minerali di terre rare in cambio di aiuti americani. Infine, parlando di Elon Musk, ha assicurato che "non può fare e non farà" nulla senza "la nostra approvazione".