Trump: "Nissan" (Nippon Steel) investirà in US Steel ma senza takeover Washington, 8 feb. (askanews) - Un annuncio e un lapsus: Donald Trump a fianco del premier giapponese in conferenza stampa annuncia che la Nippon Steel investirà nella Us Steel ma senza takeover dell'industria in difficoltà come era stato invece previsto. Trump però si è riferimento più volte alla Nippon chiamandola "Nissan", confondendo il gigante dell'acciaio e la produttrice di automobili. "Nissan (Nippon) farà una cosa molto eccitante per la US Steel, penseranno a un investimento invece che a comprarla" ha detto Trump. "L'idea non ci piaceva, la US Steel per noi è molto importante è stata la più grande compagni del mondo per 15 anni molti anni fa , 80 anni fa. Non volevamo vederla andar via e non sarebbe partita davvero ma l'idea, psicologicamente, non era bella. E quindi hanno detto che investiranno pesantemente nella US Steel invece di comprarla. E' una cosa molto eccitante incontreremo la Nissan (Nippon) la settimana prossima, con il capo della Nissan (Nippon) grande compagnia. E lavoreremo sui dettagli, io aiuterò, sarò lì per mediare e arbitrare".