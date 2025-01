Trump: "Negli Usa solo uomo o donna, chirurgia transgender sarà rarea" Davos, 23 gen. (askanews) -In video collegamento con il World Economic Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che "la chirurgia gender sarà molto rara negli Stati Uniti", in occasione di un'attesissima apparizione online rivolta alle élite mondiali. Trump ha aggiunto "Non ci saranno uomini che partecipano agli sport femminili".