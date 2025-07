Trump: Musk riceve molti sussidi, forse attiviamo il Doge Milano, 1 lug. (askanews) - Le azioni di Tesla sono scese del 5,7% nelle contrattazioni pre-mercato di martedì, dopo che il presidente americano Donald Trump sulla piattaforma Truth Social ha chiesto al Dipartimento per l'Efficienza governativa di indagare sui sussidi che il governo ha concesso alle aziende di Elon Musk. Trump ha dichiarato che Musk rischiava di perdere "molto di più" dei sussidi governativi e ha minacciato che il Dipartimento per l'Efficienza Governativa, un tempo guidato dallo stesso Ceo di Tesla, potrebbe trasformarsi in un mostro che "tornerà a divorare Elon". Alcuni progetti industriali di Musk, tra cui SpaceX e Starlink, dipendono fortemente dalle politiche governative e potrebbero essere fortemente danneggiate dalla faida con il presidente.