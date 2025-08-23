Trump mostra la Coppa del Mondo, il sorteggio del 2026 a Washington Washington, 23 ago. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mostra alla stampa il trofeo della Coppa del Mondo FIFA dopo aver annunciato che il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 si terrà al Kennedy Center di Washington, DC, il 5 dicembre. "Solo il presidente della FIFA, i presidenti dei paesi e poi chi vincerà potranno toccarlo", ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino a Trump. Il presidente USA si è impegnato a ripristinare la sicurezza nel Paese, affermando che dopo Washington, DC, la polizia federale verrà dispiegata a Chicago che è un disastro.