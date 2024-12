Trump minaccia di riprendere il controllo del Canale di Panama Phoenix (Arizona), 23 dic. (askanews) - Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump nella notte ha attaccato i "ridicoli" diritti di passaggio imposti alle navi americane che utilizzano il Canale di Panama e ha minacciato di chiedere la ripresa del controllo di questa rotta di navigazione da parte degli Stati Uniti. "La nostra marina e il nostro commercio sono trattati in modo particolarmente ingiusto. I diritti che Panama pretende sono ridicoli", ha dichiarato su Truth Social il repubblicano che succederà il 20 gennaio al democratico Joe Biden. "Questa truffa totale del nostro Paese finirà immediatamente", ha promesso. Il controllo del Canale di Panama, completato dagli Stati Uniti nel 1914, è stato interamente restituito al Paese centroamericano nel 1999, in base ad un accordo firmato dal presidente democratico Jimmy Carter nel 1977. Se Panama non sarà in grado di garantire "il funzionamento sicuro, efficiente e affidabile" di questa rotta marittima, "chiederemo allora che il Canale di Panama ci venga restituito, per intero e senza domande", ha insistito Donald Trump.