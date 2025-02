Trump: mi fido di Putin, sull'Ucraina non si rimangerà la parola Washington, 28 feb. (askanews) - Missione difficile quella a Washington del premier britannico Keir Starmer: da un lato ottenere garanzie che la guerra delle tariffe scatenata dall'amministrazione Trump non coinvolga Londra, dall'altro lusingare il presidente americano ma cercare di mettere qualche paletto per la pace in Ucraina. Starmer portava in dono anche un invito a visitare i reali britannici. Trump di umore gioviale ha anche ritrattato un paio di frasi incendiarie. L'ho detto davvero? ha replicato due volte ai cronisti: una, a una domanda su Zelensky da lui definito "dittatore"; l'altra, sull'Unione Europea che sarebbe nata per fregare gli Stati Uniti. All'insistenza di Starmer per cui la pace in Ucraina che la Casa Bianca sta cercando di imporre a Kyiv dovrà essere garantita e duratura, Trump ha assicurato che si fida del presidente russo Vladimir Putin.