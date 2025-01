Trump Jr in Groenlandia: mio padre potrebbe venire qui un giorno Roma, 8 gen. (askanews) - Durante la sua visita di un giorno in Groenlandia, Donald Trump Jr ha detto che suo padre, il presidene eletto, "potrebbe venire qui un giorno". Il viaggio privato è arrivato settimane dopo che Trump ha ribadito il suo interesse per il territorio autonomo danese, ricco di minerali e petrolio. Dopo aver visitato il Museo e l'Archivio Nazionale della Groenlandia a Nuuk, Donald Trump Jr, rispondendo ai giornalisti a detto: "Faccio le mie cose nelle aree più remote, nelle aree selvagge, è quello che amo fare nel mio tempo libero - ha detto - quindi dovrò tornare". E in risposta a una domanda su una possibile visita del padre ha affermato: "Chi lo sa, potrebbe venire qui un giorno. Capiremo cosa significhi se dovesse accadere, ma è sicuramente una cosa possibile". Il presidente eletto degli Stati Uniti ha definito l'isola artica "un luogo incredibile", promettendo che la sua popolazione avrebbe prosperato qualora fosse stata annessa da Washington. "La proteggeremo e la custodiremo da un mondo esterno molto cattivo". MAKE GREENLAND AGAIN!", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social, dopo aver ribadito prima di Natale che voleva che gli Stati Uniti ne prendessero il controllo. Mentre il figlio di Trump atterrava per quella che ha detto essere una gita di un giorno, il primo ministro danese Mette Fredriksen ha avvertito: "La Groenlandia appartiene ai groenlandesi".