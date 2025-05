Trump in Qatar, accolto dall'emiro a Doha nel Palazzo reale Doha, 14 mag. (askanews) - Dopo la visita a Riad, il presidente americano Donald Trump è arrivato in Qatar, seconda tappa del suo viaggio nella regione. A Doha è stato accolto dall'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim ben Hamad Al-Thani, con una cerimonia solenne a Palazzo reale. Sul prato, uomini in abiti tradizionali arabi lo hanno scortato a cavallo e su cammelli fino al luogo dell'incontro. L'emiro Al Thani lo ha definito "un uomo di pace" e ha auspicato che "questa volta si possa fare la cosa giusta e portare la pace" nella regione. La visita del presidente Usa avviene mentre infuria la polemica sul presunto dono di un jet da 400 milioni di dollari da parte del Qatar.