Trump: il capo Fed non fa il suo lavoro, se glielo chiedo deve andare Washington, 17 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump insiste sul fatto che potrebbe estromettere il capo indipendente della Federal Reserve, Jerome Powell, attaccando ancora una volta il capo della Banca centrale americana per la sua politica sui tassi di interesse. "Lei ha detto che il licenziamento di Jerome Powell non può arrivare abbastanza in fretta. Lui dice che non se ne andrà nemmeno se lei glielo chiede", chiede un giornalista. "Se ne andrà. Se glielo chiedo, se ne andrà subito. Non credo che stia facendo il suo lavoro. È troppo tardi, sempre troppo tardi. Un po' lento, e non sono contento di lui. Gliel'ho fatto sapere, e se voglio che se ne vada, se ne andrà subito, mi creda", ha risposto Trump, durante il punto stampa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Washington.