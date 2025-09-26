Trump: forse abbiamo un accordo su Gaza, ostaggi e pace

Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
26 set 2025
Milano, 26 set. (askanews) - "Penso che forse abbiamo un accordo che restituirà gli ostaggi e ci sarà la pace". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ai giornalisti.