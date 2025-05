Trump firma ordini esecutivi per potenziare il nucleare in Usa Washington, 24 mag. (askanews) - Il presidente Donald Trump ha firmato quattro ordini esecutivi per potenziare l'energia nucleare negli Stati Uniti, anche attraverso l'allentamento dei processi normativi su una tecnologia ancora molto controversa. "Oggi stiamo firmando ordini esecutivi straordinari che ci renderanno davvero la potenza principale in questo settore", dichiara Trump ai giornalisti mentre firma i quattro ordini nello Studio Ovale, e lascia la parola all'imprenditore e segretario agli Interni Doug Burgum. "Oggi abbiamo un annuncio molto importante. Riguarda l'energia nucleare e altre cose. Ed è tutto legato al nucleare" ha detto Trump. "È un settore in crescita, è un settore brillante. Bisogna farlo nel modo giusto. È diventato molto sicuro e rispettoso dell'ambiente. Sì, al cento per cento. Ora chiederò a Doug Burgum di parlarne un po' per cominciare. E forse, Will, potresti intervenire subito dopo. E farò parlare Pete Hegseth dal punto di vista militare. Ma questo è davvero un intervento a tutto campo. Stiamo firmando oggi degli ordini esecutivi straordinari che ci renderanno davvero la potenza principale in questo settore, che è un settore enorme. Doug..." Doug Burgum, segretatio agli Interni, ha preso la parola: "Questo ordine esecutivo accelererà il processo di approvazione e adozione dei reattori nucleari specializzati in questo tipo di siti. Coinvolge anche il Dipartimento dell'Energia, che renderà disponibile il combustibile necessario. Inoltre, istituisce una posizione di inviato speciale e una strategia per l'esportazione della tecnologia nucleare, con l'idea che possiamo far crescere l'industria americana grazie agli acquirenti stranieri interessati a questo tipo di tecnologia". A una domanda sulla sicurezza, Trump ha risposto "È diventata davvero molto sicura, in effetti è diventata molto sicura. È stato fatto un lavoro straordinario su questo, più di qualsiasi altra cosa. i sistemi di spegnimento automatico. ci sono così tante cose diverse ora che un tempo non esistevano".