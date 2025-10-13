Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
VideoTrump firma con altri mediatori accordo cessate il fuoco a Gaza
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Trump firma con altri mediatori accordo cessate il fuoco a Gaza

Trump firma con altri mediatori accordo cessate il fuoco a Gaza

Sharm el-Sheikh, 13 ott. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump e gli altri mediatori hanno ufficialmente firmato il documento sull'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Oltre a Trump, hanno sottoscritto il documento il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani insieme agli oltre 20 leader che hanno partecipato alla trattativa tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. La firma è avvenuta a Sharm el-Sheikh, al termine del vertice per la pace co-presieduto da Egitto e Stati Uniti, che riunisce oltre venti Paesi e organizzazioni internazionali.