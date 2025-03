Trump fa marcia indietro sui dazi imposti al Messico Roma, 6 mar. (askanews) - Donald Trump fa marcia indietro su larga parte dei dazi che aveva imposto ai prodotti verso il Messico annunciando sul suo social Truth che saranno sospesi almeno fino al 2 aprile. Il Messico, annuncia il post, non dovrà pagare dazi doganali su tutte le merci coperte dall'USMCA, il trattato di libero scambio che regola i rapporti fra i due paesi. Una decisione presa, scrive Trump, dopo aver parlato al telefono con la presidente messicana Claudia Sheinbaum, con cui ho, scrive, "un ottimo rapporto". La Casa Bianca di Trump ha scatenato una guerra commerciale applicando dazi del 25% ai prodotti esportati verso Messico e Canada, accusando i due grandi vicini di non fare abbastanza per bloccare l'ingresso di migranti senza documenti e il traffico illecito della droga fentanyl.