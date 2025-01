Trump: "Elimineremo l'ideologia transgender dall'esercito" Washington, 28 gen. (askanews) - Donald Trump ha firmato un decreto esecutivo in cui sostiene di voler "eliminare l'ideologia transgender dall'esercito". "Per assicurarci di avere la forza di combattimento più letale del mondo, elimineremo l'ideologia transgender dalle nostre forze armate. Non ci sarà più - ha spiegato - Inoltre, impediremo che le forze armate vengano indottrinate con ideologie della sinistra radicale come la teoria critica della razza. Fermeremo tutto questo. È già stato fermato. Del tutto fermato" Nell'ordine esecutivo, il presidente Usa sostiene che le forze armate "sono state influenzate dall'ideologia di genere radicale per placare gli attivisti" e che "molti problemi di salute mentale e fisica sono incompatibili con il servizio attivo". Nel testo si legge che "l'adozione di un'identità di genere non coerente con il proprio sesso contraddice l'impegno di un soldato verso uno stile di vita onorevole, veritiero e disciplinato, anche nella vita personale". Durante l'amministrazione del suo predecessore Joe Biden, alle persone transgender è stato consentito di prestare servizio nell'esercito. Si stima che il numero di persone transgender nell'esercito statunitense sia di circa 15.000 su circa due milioni di militari in servizio.