Trump: "è possibile" un accordo commerciale con la Cina Roma, 20 feb. (askanews) - Un nuovo accordo commerciale con la Cina? "È possibile, è possibile", ha risposto Donald Trump a una domanda dei giornalisti a bordo dell'Air Force One. Una dichiarazione che ha fatto discutere visto che la Cina finora è stata uno dei principali obiettivi della politica tariffaria prospettata del presidente statunitense. La risposta di Pechino non si è fatta attendere. "La Cina ha già approfondito più volte la sua posizione sulle questioni commerciali con gli Stati Uniti - ha detto Guo Jiakun, portavoce del ministero degli Esteri cinese - le guerre commerciali e tariffarie non hanno vincitori e servono solo a danneggiare gli interessi dei popoli di tutto il mondo. Ci opponiamo risolutamente ai metodi di aumento unilaterale delle tariffe da parte degli Stati Uniti. Le due parti dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso il dialogo e la consultazione, sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco. La Cina - ha sottolineato - continuerà a prendere le misure necessarie per sostenere con determinazione i propri interessi legittimi". Poco prima, il direttore del Dipartimento di Gestione degli Investimenti Esteri del Ministero del Commercio cinese Zhu Bing, parlando dei dazi imposti dagli Usa, aveva minacciato ripercussioni per lo sviluppo delle imprese a capitale straniero in Cina, incluse le aziende americane.