Trump e Melania alla chiesa di St.John prima del giuramento Washington, 20 gen. (askanews) - L'arrivo del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e della futura first lady Melania Trump alla chiesa di St. John per la celebrazione religiosa che fa entrare nel vivo il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca. Alla cerimonia nella St. John's Episcopal Church, che si trova vicino alla Casa Bianca, presenti anche il vicepresidente eletto JD Vance e sua moglie Usha Vance. La tradizione di partecipare a una funzione religiosa nel giorno dell'inaugurazione è iniziata con Franklin D. Roosevelt nel 1933. La funzione si è tenuta in gran parte delle inaugurazioni del mandato presidenziale alla St. John's Episcopal Church ma il presidente Joe Biden presenziò alla St. Matthew Cathedral la mattina dell'Inauguration Day nel 2021.