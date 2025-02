Trump: d'ora in poi gli sport femminili saranno solo per le donne Roma, 6 feb. (askanews) -Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che vieta alle atlete transgender di partecipare agli sport femminili, "No Men in Women's Sports". "Con questo ordine esecutivo la guerra allo sport femminile è finita", ha detto prima di firmare l'ordine, con decine di atlete in piedi dietro di lui. "Sotto l'amministrazione Trump difenderemo l'orgogliosa tradizione delle atlete e non permetteremo agli uomini di picchiare, ferire e imbrogliare le nostre donne e le nostre ragazze - ha dichiarato Trump - d'ora in poi, gli sport femminili saranno solo per le donne".