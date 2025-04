Trump: dietrofront sui dazi? È stato scritto con il cuore Washington, 10 apr. (askanews) - "È stato scritto con il cuore", ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riferendosi alla decisione, comunicata con un post sul social Truth, di sospendere i dazi mondiali, dopo una settimana di panico globale, fatta eccezione per la Cina. "Probabilmente è stato scritto stamattina presto", ha detto Trump parlando del post, aggiungendo: "Non vogliamo ferire paesi che non hanno bisogno di essere feriti. E tutti vogliono negoziare. L'unico problema è che non si può fare molto in una volta sola..... Vogliamo fare le cose per bene. Vogliamo occuparci di loro, ma dobbiamo occuparci del nostro Paese". Trump in precedenza aveva ripetutamente negato di aver preso in considerazione una sospensione dei dazi. Poi ha annunciato sul suo social: "BE COOL!", esortando gli americani e aggiungendo che era un "GRANDE MOMENTO PER COMPRARE!!!". Le reazioni sui mercati hanno iniziato a essere turbolente fino poi all'annuncio deel passo indietro con Wall Street che ha reagito in positivo.