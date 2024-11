Trump di nuovo presidente Usa, le reazioni di russi e ucraini Roma, 6 nov. (askanews) - Reazioni contrastanti in Russia e Ucraina alla vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane, contro la candidata democratica Kamala Harris. A Mosca in molti sperano che il conflitto con l'Ucraina possa prendere una piega diversa dopo mesi di stallo in cui non si intravede una soluzione vicina. "Credo che con la vittoria di Trump la situazione politica del mondo in generale cambierà - dice Sergei, studente - anche nel nostro Paese e vorrei che fosse in meglio, ovviamente". "Trump ha promesso molte cose alla sua prima elezione ma, comunque, la guerra in Siria è avvenuta. Vediamo quanto sarà pacifico questa volta" aggiunge Alexei, ingegnere. Il presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov commentando la vittoria di Donald Trump, ha ribadito in più occasioni la sua disponibilità al dialogo con gli Stati Uniti. Sull'altro fronte, a Kiev, diversi ucraini guardano al voto Usa con preoccupazione. Molti temono un potenziale impatto dell'elezione di Trump. "Questo preoccupa tutti. Preoccupa il mondo intero, non solo l'Ucraina, ma il mondo intero. E potrebbe essere molto pericoloso per noi e per il mondo intero. Dovremo aspettare e vedere cosa succederà" afferma Igor che lavora in una centrale nucleare. "Ho una specie di sensazione di ansia, perché non so cosa aspettarmi, come si insedierà, come sarà il suo futuro vicepresidente. È spaventoso, preoccupante" dice Natalia , sfollata di Marioupol. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato per la vittoria e sui social ha scritto: "Ricordo il nostro grande incontro con il presidente Trump a settembre, quando abbiamo discusso in dettaglio della partnership strategica Ucraina-Stati Uniti, del Piano della vittoria e dei modi per mettere fine all'aggressione russa, apprezzo l'impegno del presidente Trump per un approccio di 'pace attraverso la forza' negli affari globali. Questo è esattamente il principio che può nella pratica avvicinarci a una pace giusta in Ucraina. Spero che lo metteremo in atto insieme".