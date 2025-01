Trump: deporteremo "milioni e milioni" di "stranieri criminali" Washington, 20 gen. (askanews) - "Tutti gli ingressi illegali saranno immediatamente bloccati e inizieremo il processo di rimpatrio di milioni e milioni di immigrati clandestini criminali nei luoghi da cui sono partiti" lo ha detto Donald Trump durante il suo discorso inaugurale. Poi ha annunciato che dichiarererà "l'emergenza nazionale al nostro confine meridionale", aggiungendo che ripristinerà la politica migratoria "remain in Mexico". "Invierò truppe al confine meridionale per respingere la disastrosa invasione del nostro paese" ha continuato Trump dicendo che designerà i cartelli della droga "come organizzazioni terroristiche straniere".