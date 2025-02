Trump definisce Zelensky un "dittatore senza elezioni" Miami, 20 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce il leader ucraino Volodymyr Zelensky un "dittatore senza elezioni", ampliando una frattura personale con importanti implicazioni per gli sforzi per porre fine al conflitto innescato dall'invasione russa tre anni fa. Il mandato presidenziale di Zelensky è scaduto il 20 maggio 2024. Le elezioni presidenziali in Ucraina sono state annullate a causa della legge marziale e della mobilitazione generale.