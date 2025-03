Trump: dazi al 50% su acciaio e alluminio dal Canada Washington, 11 mar. (askanews) - La guerra commerciale continua. Donald Trump reagisce alla rappresaglia dello Stato canadese dell'Ontario e annuncia sul suo social Truth un aumento immediato al 50% dei dazi su acciaio e alluminio importati dal Canada, da applicare da domani, 12 marzo. È la risposta al premier dell'Ontario, Doug Ford, che aveva annunciato una tariffa del 25% sull'elettricità esportata negli Stati Uniti. Trump ha chiesto anche che il Canada elimini i suoi "dazi antiamericani" sui prodotti caseari statunitensi. Se Ottawa non ridurrà altre tariffe ritenute "violente", il presidente ha minacciato un ulteriore aumento dei dazi sulle automobili dal 2 aprile, affermando che la misura potrebbe "chiudere definitivamente" la produzione automobilistica in Canada. Non solo, nel post il presidente degli Stati Uniti torna a rilanciare l'idea di un'annessione del Canada, sostenendo che diventare il "cinquantunesimo Stato" eliminerebbe per i cittadini canadesi ogni tariffa e porterebbe benefici fiscali e di sicurezza .