Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaFlotillaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
VideoTrump: cercherò di andare in Egitto per firmare l'accordo su Gaza
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Trump: cercherò di andare in Egitto per firmare l'accordo su Gaza

Trump: cercherò di andare in Egitto per firmare l'accordo su Gaza

Washington, 9 ott. (askanews) - "Proverò a fare un viaggio. Cercheremo di andarci, e stiamo lavorando sui tempi, sul momento esatto in cui andremo in Egitto, dove avremo un incontro per le firme". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca con i segretari del suo governo, annunciando il suo desiderio di visitare la regione per un incontro ufficiale per la firma dell'accordo del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi.