Trump: cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America New York, 7 gen. (askanews) -"Cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America", ha detto il presidente eletto Donald Trump durante una conferenza stampa nella sua residenza di Mar-a-Lago, a pochi giorni dal suo insediamento ufficiale alla Casa Bianca, il 20 gennaio, spiegando che "è il nome più appropriato".