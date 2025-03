Trump attacca CNN e MSNBC e chiede di non uccidere i soldati ucraini Roma, 15 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca i media nemici che definisce "illegali", in un intervento al vetriolo al Dipartimento di Giustizia davanti a pubblici ministeri e agenti delle forze dell'ordine. Trump ha anche chiesto alla Russia di salvare le vite delle truppe ucraine. "E credo che la CNN e 'MSDNC' (MSNBC), che scrivono letteralmente il 97,6% di cose negative su di me, siano le braccia politiche del Partito Democratico. E secondo me, sono davvero corrotti e sono illegali. Ciò che fanno è illegale. Non importa quanto grande sia stata la mia vittoria. Posso avere la più grande vittoria della storia. Non importa che tipo di fallimento abbia l'altra parte, queste persone mi attaccheranno". "La Russia ha un importante gruppo di soldati ucraini, mentre parliamo e in grave pericolo. È riuscita a circondarli, sono in grande pericolo. Biden non avrebbe mai dovuto permettere che questa guerra accadesse. Prima di tutto, non puoi prendertela con qualcuno che è molto più grande di te, anche se si hanno soldi. Abbiamo dato loro un sacco di soldi e un sacco di equipaggiamento. Fabbrichiamo il miglior equipaggiamento militare al mondo. Ma anche con tutto questo, è incredibile. In questo momento, numerosi soldati ucraini sono circondati e in grande pericolo. Ho chiesto di non uccidere questi soldati, per favore, non uccidere questi soldati. Non vogliamo che vengano uccisi".