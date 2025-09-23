Trump arriva all'ONU, terrà discorso davanti all'Assemblea generale
Nazioni Unite (New York), 23 set. (askanews) - Donald Trump, accompagnato dalla first lady Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro a New York per fare il suo grande ritorno sul podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Presidente degli Stati Uniti, secondo quanto anticipato, intenderebbe denunciare nel suo discorso le "istituzioni globaliste". Incontrerà poi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver fatto sapere, ancora una volta, che la sua pazienza con la Russia si starebbe esaurendo.