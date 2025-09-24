Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

24 set 2025
Trump arriva all'Onu, ma la scala mobile si blocca e prosegue a piedi

Dopo un istante di perplessita', il presidente sale con la First Lady Melania