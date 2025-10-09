Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
Video"Trump Annuncia Storico Accordo di Pace tra Israele e Hamas: Fine della Guerra a Gaza"
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. "Trump Annuncia Storico Accordo di Pace tra Israele e Hamas: Fine della Guerra a Gaza"

"Trump Annuncia Storico Accordo di Pace tra Israele e Hamas: Fine della Guerra a Gaza"

"Trump Annuncia Storico Accordo di Pace tra Israele e Hamas: Fine della Guerra a Gaza"

Intorno all’una di notte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’accordo di pace per Gaza tra Hamas e Israele: “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne. Tutte le parti saranno trattate equamente!”. Nel post the Donald ha aggiunto: “Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. Benedetti costruttori di pace!”. Accordo confermato in contemporanea anche dai mediatori impegnati in Egitto. A Gaza gli abitanti sono scesi in strada per festeggiare la fine della guerra. #qnvideo

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata