Trump annuncia lo stop alle sanzioni e in Siria si festeggia Milano, 14 mag. (askanews) - Si festeggia in Siria, con clacson e cori da stadio, per l'annuncio di Donald Trump da Riad, in Arabia Saudita, sulla fine delle sanzioni al paese medio orientale. "Ordinerò la cessazione delle sanzioni contro la Siria per darle una possibilità di grandezza", ha detto il presidente americano tra gli applausi della platea di leader aziendali globali e membri della famiglia reale saudita. "Allo stesso modo, in Siria, che ha visto così tanta miseria e morte, c'è un nuovo governo che, si spera, riuscirà a stabilizzare il Paese e a mantenere la pace, questo è ciò che vogliamo vedere in Siria", ha aggiunto Trump. Una svolta per il paese dilaniato da anni di guerra con il nuovo corso inaugurato da Ahmed al-Sharaa che amministra il paese dopo aver cacciato l'ex dittatore siriano. Trump e al-Sharaa hanno avuto un breve incontro informale a Riad di circa mezz'ora nel corso del quale il presidente americano avrebbe chiesto al leader siriano di aderire agli Accordi di Abramo con Israele.